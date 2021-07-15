Все разделы
Укр / Рус

Бывшего чиновника подозревают в раздаче земель "Агрокомбината "Пуща-Водица" на миллиард гривень

Четверг, 15 июля 2021, 15:15
 
wikimapia

Бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастра в Киевской области сообщили о подозрении из-за раздачи земель в частную собственность.

Источник: сообщение Офиса Генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель ГП "Агрокомбината "Пуща-Водица".

В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность. Таким образом государственным интересам нанесен 1, 2 млн грн материального ущерба".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.

Подозрение сообщено по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Госгеокадастр

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону 29 июня 2021, 13:30
Участникам боевых действий передали в собственность 180 тысяч земельных участков – Госгеокадастр 25 мая 2021, 14:55
СБУ раскрыла хищение десятков тысяч гектаров госземель 23 апреля 2021, 18:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!