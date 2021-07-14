Правительство хочет изменить условия трудоустройства для иностранцев
Среда, 14 июля 2021, 15:35
Кабмин на заседании 14 июля принял проект закона об изменениях условий труда для иностранцев - их хотят сравнить с гражданами Украины в вопросам оплаты труда и ввести мониторинг за соблюдением законодательства в этой сфере.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Реализация этого законопроекта будет способствовать легальному трудоустройству иностранцев и позволит обеспечить равные условия оплаты труда", - говорят в правительстве.
Так, законопроектом предлагается:
- уменьшить финансовую нагрузку на работодателей и отменить обязательства по обеспечению уровня заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории;
- повысить стоимость разрешения для защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособий для безработных граждан;
- предоставить иностранцам, обучающимся в учебных заведениях Украины, работать, предусмотрев для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников;
- четко определить перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений; предусмотреть удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг;
- усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, в частности из-за введения мониторинга.
Экономическая правда
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