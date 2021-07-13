КГГА пойдет в суд из-за порчи фасада "Цветов Украины"

иван Черничкин / Заборона

Советник Киевского мэра Дмитрий Белоцерковец заявляет, что строительные работы в здании "Цветы Украины" в Киеве не могут начаться без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес попадает в исторический ареал.

Источник: сообщение Белоцерковца в Facebook, сообщение заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива

Прямая речь: "Застройщик заявляет, что у него есть сообщение о начале строительных работ...

Далее застройщик заявляет, что частью подготовительных работ является снос фасада здания. В проекте подготовительных работ, предоставленном собственно застройщиком, отсутствует демонтаж фасада здания. По этому нарушению отправлена проверка в Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева".

Детали: Белоцерковец убежден, что после проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекта и подан иск в суд с целью отменить сообщение о подготовительные работы.

Позже другой советник Кличко Прокопов заявил, что Департамент культурного наследия КГГА не предосталял застройщику ни одного разрешения на строительные работы на объекте "Цветы Украины".