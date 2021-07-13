КГГА пойдет в суд из-за порчи фасада "Цветов Украины"

иван Черничкин / Заборона
Советник Киевского мэра Дмитрий Белоцерковец заявляет, что строительные работы в здании "Цветы Украины" в Киеве не могут начаться без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес попадает в исторический ареал.
Источник: сообщение Белоцерковца в Facebook, сообщение заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива
Прямая речь: "Застройщик заявляет, что у него есть сообщение о начале строительных работ...
Далее застройщик заявляет, что частью подготовительных работ является снос фасада здания. В проекте подготовительных работ, предоставленном собственно застройщиком, отсутствует демонтаж фасада здания. По этому нарушению отправлена проверка в Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева".
Детали: Белоцерковец убежден, что после проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекта и подан иск в суд с целью отменить сообщение о подготовительные работы.
Позже другой советник Кличко Прокопов заявил, что Департамент культурного наследия КГГА не предосталял застройщику ни одного разрешения на строительные работы на объекте "Цветы Украины".
Предыстория:
В понедельник в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.
Мэр Виталий Кличко до сих пор не отреагировал на ситуацию.