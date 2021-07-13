Все разделы
Укр / Рус

Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

Вторник, 13 июля 2021, 12:42
 
Денис Шмыгаль и Марош Шефчович
пресс-служба кабинета министров

Украина и Европейский союз подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли и соответствующую дорожную карту мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Шефчович во время Конференции высокого уровня в Киеве о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной в сфере критической сырья.

"Инициируя стратегическое партнерство с ЕС в сфере критической сырья и аккумуляторов, которое будет закреплено в Меморандуме о взаимопонимании и Дорожной карте мероприятий, мы договариваемся объединять наши усилия и действовать с ЕС сплоченно для развития зеленой экономики, создание новых бизнес возможностей и рабочих мест" - сказал Шмыгаль

Шевчович подчеркнул, что сегодня Украина и ЕС открывают новую страницу в двустороннем партнерстве.

"Этот новый раздел укрепит нашу политическую связь и обеспечит широкий спектр возможностей для отраслей ЕС и Украины, помогая создавать местные рабочие места, связанные с зелеными и цифровыми переходами", - написал он в Twitter.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ЕС производство

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС призвал Раду поддержать законопроект об изменениях в работе Антимонопольного комитета 13 июля 2021, 10:21
На WhatsApp пожаловались в Еврокомиссию из-за обновления политики конфиденциальности 12 июля 2021, 16:53
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России 12 июля 2021, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!