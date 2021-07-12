Перепродажа квартир: в прошлом году заключили более 260 тысяч сделок

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В 2020 году было заключено 261,7 тысячи сделок по перепродаже квартир, из которых только в Киеве – 38,3 тысячи.

Об этом говорится в публикации Экономической правды.

Перепродажа квартиры - это способ заработка путем продажи права собственности, которое инвестор приобретает в результате инвестирования на ранних этапах строительства, и продажи объекта ближе к готовности.

В квартальном разрезе больше всего объектов перепродавали в 4 квартале 2020 года – 87,9 тысячи. В 1 квартале перепродали 63 тысячи, во 2 квартале – 50,6 тысячи, в 3 квартале – 80,3 тысячи.

Напоминаем, что в марте в прошлом году Украина оказалась в состоянии строгого карантина вследствие пандемии, что значительно сократило деловую активность населения.

В этом году за первый квартал было заключено 59,9 тысячи таких договоров.

Подробнее о том, выгодно ли вкладывать средства в недвижимость, какую сумму надо иметь и сколько на этом можно заработать читайте в материале ЭП: Деньги на кирпиче: как заработать, инвестируя в недвижимость

Экономическая правда