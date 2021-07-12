В центре Киева начали сносить модернистское здание "Цветы Украины"
В центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистское здание учебно-методического павильона "Цветы Украины".
Источник: сообщение в сообществе "Сохраним Квиты Украины", Хмарочос
Детали: Активисты указывают, что ночью на огражден территории появилась строительная техника, а уже утром понедельника начались работы по разрушению фасада.
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Защитники здания должны были встретиться с представителями застройщика и требовали остановить демонтаж. Однако тот отказался.
В июне активисты сообщали, что "владельцы здания намерены осуществить" реконструкцию с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом".
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Цветы Украины - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов, построенный 1983-85 гг.
Предыстория:
- В апреле в Киеве снесли исторический доходный дом Уткина.
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