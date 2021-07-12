Экс-заместителя министра обороны Павловского арестовали в эпизоде "Кузницы на Рыбальском"
Печерский суд избрал экс-заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен по делу о поставках некачественной техники ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Таким образом это четвертый подозреваемый по делу, которого суд отправил под арест. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд гривень.
По данным Украинской правды, арестованный экс-заместитель министра – Игорь Павловский. BBC Украина также сообщает, что, по словам самого Павловского, таких средств на залог у него нет, а решение суда он будет обжаловать.
Напоминаем:
По версии следствия, в результате договоренности между должностными лицами Минобороны и "Кузни на Рыбальском" в 2016 году с рядом нарушений был заключен договор на поставку двух военных катеров. Впоследствии оказалось, что они не соответствуют техническим требованиям и не пригодны для использования Вооруженными Силами.
По этому эпизоду дела ущерб составил около 443 млн грн. Другой эпизод поставки некачественной техники для МОУ касается компании "Богдан Моторс".
Экс-чиновников Минобороны подозревают в умышленном совершении действий с превышением полномочий, что повлекло тяжкие последствия.
Печерский суд 8 июля избрал одному из экс-начальников Департамента военно-технической политики Минобороны мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца по делу о поставках некачественной техники ВСУ.
7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
2 июля следователи ГБР сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузни на Рыбальском" в этом деле.
Экономическая правда
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