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ГФС пришла к Glusco: "зафиксировали отсутствие деятельности АЗС"

Воскресенье, 11 июля 2021, 14:13
 
Источник: ГФС

Государственная фискальная служба провела следственные действия на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины, по результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС.

Об этом сообщает ведомство на facebook. 

"Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любых неправомерных действий со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - говорится в сообщении. 

Фискалы напомнили, что 11 марта ГФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов (в том числе с РФ). 

Досудебное расследование продолжается, добавили там.

Напоминаем:

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании подписали соглашение.

5 июля в комментарии ЭП главный управляющий директор "Глуск Ритейл" Виталий Вандич сообщил, что сейчас переговоры по изменению владельца сети АЗС почти завершились, но не стал называть компанию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым владельцем может стать азербайджанская компания Socar.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

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