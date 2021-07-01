Из-за непогоды ряд поездов задерживаются на несколько часов

Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону Что изменится, как будет работать механизм продажи земли и что надо знать покупателям и продавцам, чтобы избежать неприятностей. (укр)

Олигархи в законе. Кого хочет "раскулачить" Зеленский Президент Владимир Зеленский с командой сделали первые шаги для деолигархизации страны. Что именно они предусматривают и сработают ли они. (укр)