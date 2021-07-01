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Из-за непогоды ряд поездов задерживаются на несколько часов

Четверг, 1 июля 2021, 11:54
 
фото: shutterstock

В связи со сложными погодными условиями "Укрзализныця" сообщает о задержке 8 поездов.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Отмечается, что задерживаются такие поезда:

  • №5 Ужгород - Херсон (на 3:00 34 минуты)
  • 81 Ужгород - Киев (на 3:00 32 минуты)
  • 50 Трускавец - Киев (на 3:00 6 минуты)
  • №25 Рахов - Одесса (на 1:00 50 минут);
  • 70 Львов - Мариуполь (на 1:00 33 минуты)
  • №1 Ивано-Франковск - Константиновка (на 1:00 24 минуты)
  • №11 Львов - Одесса (на 1:00 22 минуты)
  • №18 Ужгород - Харьков (на 1:00 14 минуты).

Предыстория:

  • 30 июня во Львове прошел сильный ливень со шквальным ветром 20 м / с, в городе повалены деревья, повреждены крыши, электротранспорт временно курсирует.
  • 25 июня Львов также накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.

Украинская правда

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Укрзализныця

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