ЕС и США готовятся прекратить трансатлантические торговые споры – СМИ

Лидеры Европейского Союза и США намерены на саммите в Брюсселе на следующей неделе взять на себя обязательства прекратить трансатлантические торговые споры и призвать провести новое исследование о происхождении COVID-19.

Об этом говорится в проектах коммюнике саммита, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Проект на семи страницах, который видело агентство, имеет целью показать конкретные результаты "нового рассвета" в отношениях США и ЕС.

Проект, который будут обсуждать послы ЕС в среду, предусматривает прекращение длительного спора относительно субсидий производителям самолетов до 11 июля и отмены тарифов на сталь, введенных три года назад, до декабря.

Несмотря на давление американских групп металлургической отрасли по сохранению тарифов, наложенных Трампом, в проекте говорится: "Мы обязуемся работать над тем, чтобы отменить до 1 декабря 2021 года все дополнительные/карательные пошлины с обеих сторон, связанные с нашей сталью и алюминием".

На саммите в Брюсселе обе стороны планируют договориться о сотрудничестве в политике в отношении Китая, а также призовут провести новое исследование истоков пандемии COVID-19, впервые обнаруженной в китайском городе Ухань, говорится в проекте.

В случае согласования общая позиция в отношении Китая станет стимулом для администрации Байдена, которая стремится найти друзей в противостоянии Пекину, но заявила, что не заставит ни одного союзника выбирать сторону.

До этого времени Евросоюз пытался поддерживать стратегический баланс, который избегает отчуждения или Китая, или США.

Но военная экспансия Китая, его претензии на суверенитет на большей части Южно-Китайского моря и массовые задержания мусульман-уйгуров на северо-западе Китая изменили настроения в Брюсселе.

"Мы намерены тесно консультироваться и сотрудничать по всему комплексу вопросов в рамках наших многогранных подходов к Китаю, включающих элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества", - говорится в проект.

Европейская правда