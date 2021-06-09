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Вся Украина оказалась в "зеленой" зоне

Среда, 9 июня 2021, 11:29
 

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: По состоянию на 7 июня Украина преимущественно находилась в "желтой" зоне карантина.

В этой зоне действуют следующие ограничения:

  • масочный режим в общественных зданиях,
  • кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,
  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
  • массовые мероприятия с участием более 50 человек,
  • посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
  • работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 утра, но разрешается адресная доставка.

 

 

Украинская правда

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карантин

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