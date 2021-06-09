Вся Украина оказалась в "зеленой" зоне
Среда, 9 июня 2021, 11:29
Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.
Источник: пресс-служба МОЗ
Детали: По состоянию на 7 июня Украина преимущественно находилась в "желтой" зоне карантина.
В этой зоне действуют следующие ограничения:
- масочный режим в общественных зданиях,
- кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
- массовые мероприятия с участием более 50 человек,
- посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
- работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 утра, но разрешается адресная доставка.
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