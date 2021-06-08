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Авария на магистральном газопроводе: утечка газа, эвакуация и оповещение населения

Вторник, 8 июня 2021, 16:10
 

В Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на магистральном газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы", горения и пострадавших нет.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "8 июня в 12:05 вблизи с. Клузов Ивано-Франковского района на магистральном газопроводе (диаметром 500 мм, не транзитный, используется для потребностей Украины, ООО "Оператор ГТС Украины") "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы" произошла разгерметизация без последующего горения.

По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЗАО "Ивано-Франковск" на расстоянии 500 м. Проведена оцепления места разгерметизации".

Детали: Отмечается, что на месте происшествия работают 28 спасателей и 9 единиц техники.

Украинская правда

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