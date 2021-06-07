"Доступная ипотека 7%": банки выдали 385 кредитов на 326 миллионов

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 7 июня подписали 386 кредитных договоров на общую сумму 326,04 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что банки рассматривают 706 заявок на общую сумму 621,4 млн грн.

Доля первичного рынка в сделках - 20,37%, доля вторичного - 79,63% соответственно.

Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (37%);

Киевская обл. (28,6%);

Харьковская обл. (6,6%);

Львовская обл. (5,2%);

Ровенская обл. (4,3%).

В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

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Напоминаем:

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки состоянию на 31 мая подписали 351 кредитный договор на общую сумму 297,3 млн грн.

По состоянию на 24 мая банки выдали 305 займов по программе "Доступной ипотеки под 7%", их сумма составляет 253,9 миллиона гривен.

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Программа заработала 1 марта.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.

Экономическая правда