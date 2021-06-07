Зеленский о "Северном потоке-2": Я был удивлен решением Байдена несколько раз

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен отказом президента США Джзефа Байдена от санкций против компании, которая строит российский газопровод "Северный поток-2".

Источник: Зеленский в интервью изданию "Axios", которое он дал в Zoom

Прямая речь: "Если честно, мы были очень удивлены. (...) Мы понимаем, что только США способны остановить строительство. У нас был первый разговор с Байденом по телефону – и я получил все сигналы, прямые сигналы, и был счастлив от того. (...)

Я употребил слово "удивлен" несколько раз, потому что я был действительно удивлен несколько раз. Кроме решения Соединенных Штатов, вторым сюрпризом было узнать об этом из прессы. Я чувствую, что... ну, отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми".

Детали: По словам Зеленского, третьим поводом его удивления было объяснение американской стороны о том, что "Северный поток-2" на 95% завершен и на этом этапе трудно остановить строительство.

По его мнению, для остановки строительства российского трубопровода надо было провести "серьезный разговор" и объединить усилия США, Евросоюза и Украины.

Зеленский заявил, что "Северный поток-2" – это оружие России, а пули для него может дать США.

"Я считаю, что даже если бы остался всего 1% (для достройки газопровода – ред.), все равно можно было бы остановить такой серьезный рычаг, который Россия будет иметь в будущем, чтобы влиять на энергетическую безопасность Европы в целом, включая Украину", – сказал он.

"Более того, все сейчас исключительно в руках президента США, и я уверен, что он это знает, и его команда это знает, они это знают", – добавил президент Украины.

Зеленский надеется, что Джо Байден в политике – как Майкл Джордан в баскетболе, ведь тот "усыплял" бдительность соперников ложным ощущением победы, а затем "вырывал победу в последнюю минуту".

"Я думаю, что трехочковый еще не в корзине, и мне хотелось бы верить, что все это часть его (Байдена – ред.) тактики. Если это не так, это будет очень большим огорчением не только для меня. Будет ощущение, что в этих обстоятельствах у России будет отличный шанс получить преимущество над Соединенными Штатами", – сказал Зеленский.