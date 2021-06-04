Деолигархизация не закончится одним законом – Данилов

Для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания СНБО

Прямая речь: "Этот закон это первичная ласточка в сети законов, которые должны положить конец олигархически-экономической системе, которая до сих пор существует в нашей стране.

Подчеркиваю, это первый закон, но он не последний".

Детали: Секретарь СНБО уточнил, что речь идет об 11 нормативно-правовых актов, в том числе и законов. По его словам, президент настаивает на скорейшем принятии так называемого закона "Об олигархах". Он также дал поручение за две недели разработать соответствующие документы.

Что предшестовало: На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

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Украинская правда