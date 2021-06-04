Международная ассоциация воздушного транспорта осудила запрет агентства ЕС летать над Беларусью
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) запретить авиакомпаниям из ЕС летать над Беларусью.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявленииассоциации, обнародованном в пятницу, 4 июня.
В заявлении отмечается, что IATA призвала EASA сохранять критическое разделение между политикой и вопросами безопасности полетов.
"Авиационную безопасность никогда не следует политизировать. IATA осудила действия правительства Беларуси и призвала к независимому расследованию.
Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси путем директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности. Это реакционное развитие событий разочаровывает", - заявил Вилли Уолш, генеральный директор IATA.
По его словам, EASA следует отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью полетов с их обычной оценкой эксплуатационных рисков.
3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
Читайте также: Доходные санкции: как торговая война Украины и Беларуси сыграла на руку лоббистам
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua