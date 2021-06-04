На Волынской таможне разоблачили масштабную коррупцию: нашли $700 тысяч
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную коррупцию на Волынской таможне - за взятки пускают через государственную границу грузы без уплаты таможенных платежей.
Источник: сайт ГБР
Детали: Как выяснило бюро, схему организовали сотрудники руководящего звена таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.
Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ровенской области. Во время обыска изъято 704 тысячи долларов.
Бюро начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника.
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