Медучреждения неэффективно используют средства, накопили 18 миллиардов - Минфин

фото: unsplash

На счетах учреждений здравоохранения остатки составляют 17,7 млрд грн по состоянию на 1 апреля, что на 0,8 млрд грн выше данных начала года - это свидетельствует о неэффективном использовании средств.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По состоянию на 1 апреля остатки средств на счетах 2431 учреждения здравоохранения составили 17,7 млрд грн. Из них 129 заведений (5%) накопили на своих счетах более 50% общей суммы остатков - 8,9 млрд гривен.

По типам помощи больше всего средств сосредоточено на счетах учреждений, предоставляющих вторичную медицинскую помощь - 11,8 млрд грн (+1,5 млрд грн с начала года). Учреждения экстренной медицинской помощи собрали 4,1 млрд грн (- 0,8 млрд грн).

"Поставщиками медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников ", - отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Он добавил, что есть и положительные сдвиги - отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют остатки на закупку автомобилей скорой, однако таких случаев мало.

"Министерство финансов постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение свидетельствуют о неэффективности использования имеющихся ресурсов", - заключают в ведомстве.

Экономическая правда