СБУ заблокировала схему присвоения имущества "Сумыхимпрома"

Служба безопасности Украины выявила противоправную деятельность должностных лиц ПАО "Сумыхимпром", направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества госпредприятия в пользу частных коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Службой безопасности Украины выявлены противоправную деятельность должностных лиц ПАО "Сумыхимпром", направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур.

В ходе досудебного расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО "Сумыхимпром" кредиторской задолженности общества через привлечение под залог его имущества кредитных средств, в дальнейшем расходовались на приобретение в подконтрольных структур сырья по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

По заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов.

"Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО "Сумыхимпром" на сумму более 2 млрд грн, невыплаты государству дивидендов и фактическому исключению законной приватизации общества.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъято черновую бухгалтерию и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий. Для недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия судебными органами наложен арест на имущественный комплекс ПАО "Сумыхимпром", - добавили в СБУ.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.

Экономическая правда