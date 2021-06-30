Компания "Метинвест" готова к IPO – председатель СКМ

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В группе СКМ, которой владеет Ринат Ахметов, технически к IPO готовы все компании - как только целесообразность выхода будет определена, первой на первичное публичное размещение пойдет "Метинвест".

Об этом председатель СКМ Олег Попов рассказал в интервью Экономической правде.

Как только СКМ была создана, отметил он, в группе определили, что бизнес должны быть готовы к IPO в течение полугода или года. Первой компанией, готовой к выходу на биржу, является "Метинвест".

"Если мы решим, что IPO нам выгодно, и захотим продать часть компании, это будет как раз "Метинвест", - добавил он.

По ДТЭК, для публичного размещения акций рассматривают не всю компанию, а только DTEK Rеnеwаblеs, который занимается зеленой генерацией.

По словам Попова, технически в СКМ к выходу готовы практически все компании, а "Метинвест" готов и технически, и по необходимости. Вместе с тем он заявил, что говорить о сроках размещения акций "Метинвеста" еще рано, как и о возможной доле акций, которая продается.

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Экономическая правда