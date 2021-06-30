Рада сделает более реальным штраф за парковку в местах для лиц с инвалидностью

Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предоставляя инспекторам по парковке "рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания в отношении лиц, оставивших свои транспортные средства на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью".
Также наказанию подлежат водители, которые "неправомерно использовали на транспортном средстве опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".
Если закон примут во втором чтении и его подпишет президент, инспекторы по парковке получат право наказывать водителей-нарушителей штрафами от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 1020 до 1700 гривен.