Фонд гарантирования сможет судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4547, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно приобретения Фондом гарантирования вкладов физлиц статуса гражданского истца.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Документ поддержали 274 нардепа.

Законопроект предлагает изменения в статью 128 УПК в части введения норм, которые предоставят Фонду возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 закона "О банках и банковской деятельности".

В частности, речь идет об основаниях, требования которых акцептованы Фондом при приобретении статуса гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, по которому было принято решение о ликвидации как юридического лица.

В мае Рада приняла этот законопроект за основу.

Экономическая правда