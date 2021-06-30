Результативные инновации в агросекторе — опыт A.G.R. Group Мисака Хидиряна

Во время сбора урожая в агрохолдинге Мисака Хидиряна используют инновационную технику Фото: A.G.R. Group

В агрохолдинге Мисака Хидиряна A.G.R. Group поделились опытом автоматизации. Последняя призвана минимизировать травмирование растений и их вытаптывание, уменьшить затраты на посевной материал, СЗР и ГСМ.

О специфике внедрения современных технологий в интервью сайту "Латифундист" рассказал член правления по вопросам информационных технологий компании Игорь Богданов.

Он отметил, что A.G.R. Group бизнесмена и мецената Мисака Хидиряна удалось достичь незаурядных успехов. Создана централизованная ІТ-инфраструктура, позволяющая фиксировать все операции в полях.

Игорь Богданов озвучил основные результативные инновации по опыту A.G.R. Group.

1. Автоматизация контроля земельного банка. Введена новая должность GIS-аналитика, который занимается исключительно земельным банком и земельными вопросами. Система позволяет анализировать как свои поля, так и поля конкурентов.

2. Внедрение тендерной площадки для закупок на суммы свыше 100 тыс. грн.

3. Минимизация простоев агротехники. Спецсистема считывает напряжение с CAN-шины техники.

4. Автоматизация весовых пунктов на всех кластерах холдинга. За каждым автомобилем закрепляется индивидуальная RFID-карточка, по которой водитель получает продукцию в поле от комбайна и идентифицирует себя на весовой.

5. Автоматизация заправочных комплексов. Система идентифицирует, из какой конкретно бочки идет заправка, в какую технику, по карте какого водителя.

6. Борьба с воровством ГСМ. Установлены датчики в топливных баках технопарка.

7. Идентификация прицепных агрегатов по Bluetooth-меткам. Система автоматически знает, какой вид операции проводится на поле.

Отдельно Богданов рассказал о специфике внедрения точного земледелия. В частности, специально для этого в агрохолдинге ввели должность агронома-аналитика и начали сотрудничество с двумя инженерами по точному земледелию.

"Используем дроны для скаутинга — осмотра своих полей. По картам и индексам вегетации NDVI оцениваем состояние растений и отправляем дроны на проблемные участки для фотофиксации. Да, это не совсем практично, ведь дроны оснащены маленькими баками, поэтому на больших площадях провести такую агрооперацию будет сложно. Но, возможно, в будущем компании займутся решением этого вопроса и появятся целые пчелиные семьи дронов, — объяснил Богданов. И добавил о других важных аспектах. — Из техники используем John Deere с навигацией производителя, Berthoud с навигационными сигналами Trimble.... На сеялках используется посекционное или порядковое отключение сошников, а на опрыскивателях — автопилоты и посекционное отключение. В прошлом году купили 2 новых опрыскивателя John Deere М-серии, а в этом году — 1 премиальный R-серии, которые будут ходить по РТК-сигналу колея в колею".

По словам Богданова, Мисак Хидирян задал компании амбициозную цель — уже в этом году минимизировать затраты и увеличить прибыль за счет использования инновационных технологий, внедрить точное вождение во всех кластерах, по подготовленным маршрутам, создать демонстрационные поля с дифференцированными посевами.