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США хотят запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Среда, 30 июня 2021, 09:50

Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.

Источник: Министерство транспорта США

Дословно: "Запрет обеспечит возможность правительству США делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются национальными интересами США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности".

Детали: Приказ основывается на четкой позиции Госдепапо поводу принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

В ведомстве добавляют, что заинтересованные стороны имеют возможность комментировать приказ до 1 июля.

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.

Руководители государств и правительств Евросоюза принялиполитическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

Украинская правда

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Беларусь США авиа

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