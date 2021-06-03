РФ использует деньги от "Северного потока-2" на ракеты и танки – посол Польши

Финансовые доходы, которые Россия получит от работы газопровода "Северный поток-2", Москва использует на вооружение для дальнейшего расширения агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью "Главкому".

"Особенно возмущает то, что этот проект реализуется при вооруженной агрессии против Грузии и против Украины. Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России", - сказал Цихоцкий.

Посол заявил, что Польша планирует и в дальнейшем работать над тем, чтобы убедить союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекту нужно задержать.

"Мы все считаем, что "Северный поток-2" - не коммерческий проект, а геополитический. Последствия его реализации для безопасности региона будут очень вредными. Россия в течение 30 лет использовала энергетические инструменты для достижения политических целей. То есть было бы наивным считать, что после того как Россия примет в свои руки такой мощный инструмент, как "Северный поток-2", она не будет использовать его для достижения политических целей", - добавил он.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Европейская правда