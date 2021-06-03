Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект "Укрспирта"

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион еще один объект "Укрспирта" - Мартыновское МПД и хранения спирта.

Пр этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что аукцион состоится 30 июня 2021 года.

Стартовая цена актива - 31 млн 20 тыс 226 грн.

"Предприятие находится в с. Мартыновка Жмеринского района Винницкой области и имеет в своем распоряжении необходимые средства для изготовления спирта.

Общая площадь зданий и сооружений актива составляет 15 703,7 м², размер земельных участков - 79,57 га", - говорится в сообщении.

Подробнее о Мартыновском МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" читайте по ссылке.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационнм аукционе продал отдельное имущество Рава-Русского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должен поступить 181 млн грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.

Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Экономическая правда