Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект "Укрспирта"
Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион еще один объект "Укрспирта" - Мартыновское МПД и хранения спирта.
Пр этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что аукцион состоится 30 июня 2021 года.
Стартовая цена актива - 31 млн 20 тыс 226 грн.
"Предприятие находится в с. Мартыновка Жмеринского района Винницкой области и имеет в своем распоряжении необходимые средства для изготовления спирта.
Общая площадь зданий и сооружений актива составляет 15 703,7 м², размер земельных участков - 79,57 га", - говорится в сообщении.
Подробнее о Мартыновском МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" читайте по ссылке.
Напомним:
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Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.
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Экономическая правда
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