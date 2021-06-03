Президент Володимр Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около 1000 объектов в рамках программы "Большая стройка" в течение 2021-2022 годов.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком, передает "Интерфакс-Украина".

"Около 1000 объектов проекта "Большая стройка" на 2021 года и проекты, запланированные на последующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - сказал Зеленский.

По его словам, решающее значение в этом имеет тесный контакт центральной и региональной власти.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" завершится, когда "закончатся плохие дороги".

В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".

За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.