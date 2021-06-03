"Укрзализныця" запускает 2 "морских" поезда из Днепра и Кривого Рога

"Укрзализныця" с 10 июня возобновляет курсирование еще 2 "морских" поездов: №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поезда позволят обойти автопробки и комфортно добраться до курорта.

"Эти поезда будут отправляться по четным числам, обратно - по нечетным. Расписание удобное: отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 8:23", - заявили в УЗ.

В компании напомнили, что недавно УЗ запустила поезд для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточноукраинских городов в Одессу.

"Также открыты другие "морские" рейсы к летнему сезону: жители Чернигова и Сум могут покупать билеты на скорый поезд в Одессу, а для львовян появилось новое ежедневное летнее сообщение с Бердянском", - напомнили в компании.

Экономическая правда