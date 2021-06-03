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Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах

Четверг, 3 июня 2021, 11:20
 

Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене своего решения о принятии законопроекта №2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.

На заседании 3 июня нардепы отклонили все 7 проектов постановлений об отмене решения Рады, зарегистрированных членами фракции "Батькивщина".

Теперь законопроект может подписать глава Верховной Рады и передать на подпись президенту.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 18 мая поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.

Законопроектом №2195 предполагается продажа через электронные аукционы участков государственной и коммунальной собственности или прав на них, участником земельных торгов может быть физическое или юридическое лицо.

Торги будут проводиться в единой электронной торговой системе. По результатам будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил наивысшое ценовое предложение.

В отличие от положений действующего законодательства, торги будут проводиться согласно договору между организатором и оператором электронной площадки. Размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору будут определены Кабмином.

Так, новая система предусматривает автоматизацию ряда процессов, публикацию всех документов по торгам и земельных участков в электронной системе в открытом доступе. Это обеспечит эффективность организации и проведения земельных торгов, утверждают авторы законопроекта.

Экономическая правда

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Рада земля рынок земли

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