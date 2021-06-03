Страховая ARX - лидер 2020 году в пяти номинациях (укр)

Журнал Insurance TOP представив підсумки роботи найбільших українських компаній ризикового страхування і страхування життя в розрізі видів страхування і регіонів України за 2020 рік.



Компанія ARX отримала максимальну кількість лідерських номінацій - 5. Компанія ARX Lifе увійшла у Топ-10 страховиків життя.



Згідно з журналом Insrance Top, АRX - компанія № 1 за наступними напрямками:



• Валові страхові премії

• Чисті премії

• Пряме страхування

• Автострахування КАСКО

• Страхування фізичних осіб



Сума страхових премій компанії ризикового страхування ARX у 2020 році склала 2,7 млд грн, що на 15% більше показників 2019 року. Премії компанії ARX Life склали 259,6 млн, показавши 45% приросту по відношенню до 2019.



Сума страхових премій по КАСКО за 2020 склала більше 1,6 млрд гривень, що на 17% більше, ніж в 2019. році.



У 2020 компанія уклала понад 2 млн договорів, що на 7% більше, ніж в 2019 році. Кожен день ARX виплачує близько 4 млн грн страхових відшкодувань своїм клієнтам.



За результатами 2020 страховики заробили рекордний прибуток в 2.2 млрд грн. Рентабельність активів склала 3.4%. За цим показником страховики випередили інші небанківські фінансові компанії.



Найбільш поширеними видами страхування на ринку залишається автострахування (КАСКО, ОСАГО і Зелена карта) і особисте страхування (медичне і життя).

Страховая ARX – лидер 2020 года в пяти номинациях

Журнал Insurance TOP представил итоги работы крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2020 год.

Компания ARX получила максимальное количество лидерских номинаций — 5. Компания ARX Lifе вошла в Топ-10 страховщиков жизни.

Согласно журналу Insrance Top, АRX – компания № 1 по следующим направлениям:

Валовые страховые премии

Чистые премии

Прямое страхование

Автострахование КАСКО

Страхование физических лиц

Cумма страховых премий компании рискового страхования ARX за 2020 год cоставила 2,7 млд грн, что на 15% больше показателей 2019 года. Премии компании ARX Life составили 259,6 млн, показав 45% прироста по отношению к 2019.

Сумма страховых премий по КАСКО за 2020 составила более 1,6 млрд гривен, что на 17% больше, чем в 2019. году.

В 2020 компания заключила более 2 млн договоров, что на 7% больше, чем в 2019 году. Каждый день ARX выплачивает около 4 млн грн страховых возмещений своим клиентам.

По результатам 2020 страховщики заработали рекордную прибыль в 2.2 млрд грн. Рентабельность активов составила 3.4%. По этому показателю страховщики опередили другие небанковские финкомпании.

Наиболее распространенными видами страхования на рынке остается автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и личное страхование (медицинское и жизни).