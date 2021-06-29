Рада рассмотрит закон об олигархах 1 июля

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 1 июля внеочередного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского, где будут рассматривать ряд законопроектов, в частности, об олигархах, коренных народах, "Большом строительстве".

Источник: Верховная Рада

Детали: Заседание начнется в 16:00 1 июля.

В повестку дня включили, в частности, проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) под номером 5599. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.

Также в повестку дня включили проект Закона о коренных народах Украины (№5506) проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "о Государственном бюджете Украины на 2021" по направлению части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (№ 5551).

Кроме того, нардепы рассмотрят проекты законов о по градостроительстве и отмены свободной экономической зоны "Крым".