Рада рассмотрит закон об олигархах 1 июля

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 1 июля внеочередного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского, где будут рассматривать ряд законопроектов, в частности, об олигархах, коренных народах, "Большом строительстве".
Источник: Верховная Рада
Детали: Заседание начнется в 16:00 1 июля.
В повестку дня включили, в частности, проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) под номером 5599. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.
Также в повестку дня включили проект Закона о коренных народах Украины (№5506) проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "о Государственном бюджете Украины на 2021" по направлению части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (№ 5551).
Кроме того, нардепы рассмотрят проекты законов о по градостроительстве и отмены свободной экономической зоны "Крым".
Что предшествовало: Парламентская фракция "Слуга народа" хотела бы принять законопроект об олигархах до конца сессии: в первом и втором чтениях.
Предыстория:
На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.
Закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.