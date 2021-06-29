Рада создала ВСК по вопросам защиты прав инвесторов

Верховная Рада приняла постановление №5659 "О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов"

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Согласно постановлению, основными задачами ВСК определены:

1) подготовка и представление на рассмотрение в Верховную Раду в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;

2) определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;

3) обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);

4) осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций;

5) сбор и анализ, в пределах полномочий, информации для проведения парламентских слушаний о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушений прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

"Постановлением определено, что количественный состав Временной специальной комиссии составляет 13 народных депутатов.

Срок деятельности Временной специальной комиссии составляет один год со дня образования", - говорится в сообщении.

Постановление предлагает отчет ВСК о выполненной работе заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позже шестимесячного срока со дня ее образования.

В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. Председателем комиссии избрали Галину Янченко (фракция "Слуга народа"), ее заместителем - Ларису Билозир (депутатская группа "Доверие").

Экономическая правда