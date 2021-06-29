Запуск рынка земли: "Слуги" предлагают заслушать в Раде министра агрополитики

Фракция "Слуга народа" предлагает в пятницу, 2 июля, заслушать министра агрополитики Романа Лещенко с докладом об открытии рынка земли в Украине.

Об этом первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко во время согласительного совета, передает "Интерфакс-Украина".

"Продолжая тему 1 июля, мы присоединяемся к обеспокоенности по поводу того, как это все будет происходить - открытие рынка земли. Мы думаем, что министр аграрной политики более профессионально и точно даст ответы на эти вопросы ...

Поэтому мы приглашаем господина Романа Лещенко на час вопросов к правительству, чтобы он прокомментировал это уже будет 2 июля, уже день будет работать земельная реформа, и посмотрим какие-то первые результаты", - сказал Корниенко.

В то же время вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу о запуске рынка продажи земли.

"Я предлагаю пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, чтобы он дал конкретные разъяснения, как будет введен рынок продажи земли", - заявила Кондратюк.

Она предложила парламенту взять под особый контроль этот вопрос, "потому что нам отвечать перед гражданами Украины".

Читайте также: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону

Напомним:

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения - согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы и "с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира".

Законодательством предусмотрена защита от возможных попыток приобрести украинскую землю со стороны представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также россиян.