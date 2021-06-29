Укрзализныця запустила поезд Интерсити в Тернополь
Вторник, 29 июня 2021, 11:17
Укрзализныця со 2 июля назначила новый маршрут поезда Интерсити сообщением Киев - Тернополь.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Поезд № 747/748 из Киева будет отправляться со 2 июля ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47.
Из Тернополя поезд будет курсировать ежедневно с 3 июля, отправление в 4:00, прибытие в столицу в 10:03.
Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.
Экономическая правда
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