Укрзализныця запустила поезд Интерсити в Тернополь

Укрзализныця со 2 июля назначила новый маршрут поезда Интерсити сообщением Киев - Тернополь.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд № 747/748 из Киева будет отправляться со 2 июля ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47.

Из Тернополя поезд будет курсировать ежедневно с 3 июля, отправление в 4:00, прибытие в столицу в 10:03.

Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

Экономическая правда