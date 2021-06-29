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Курс валют на 29 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 29 июня 2021, 11:00
 

29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;

Евро - 32,42 - 32,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,14 - 27,35 гривни. Евро покупают по 32,28 гривни, продают по 32,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,15 - 27,21 гривни, евро - 32,36 - 32,49 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 29 июня на уровне 27,40 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

Экономическая правда

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