Верховная Рада во вторник проведет два заседания
Верховная Рада во вторник проведет, кроме запланированного, еще и внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского.
Источник: председатель ВР Дмитрий Разумков в Facebook
Дословно: "Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще на внеочередное – по инициативе президента Украины. Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало – в 16.00".
Детали: Согласно распоряжению, к рассмотрению на внеочередном заседании запланировано 7 законопроектов.
Среди них – проект закона о критической инфраструктуре (№5219), проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с принятием этой инициативы – увеличении численности Вооруженных Сил Украины (№5558).
Кроме того, парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743) и ряд других проектов законов.
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