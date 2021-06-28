Все разделы
Укр / Рус

Верховная Рада во вторник проведет два заседания

Понедельник, 28 июня 2021, 17:50
 

Верховная Рада во вторник проведет, кроме запланированного, еще и внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского.

Источник: председатель ВР Дмитрий Разумков в Facebook

Дословно: "Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще на внеочередное – по инициативе президента Украины. Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало – в 16.00".

Детали: Согласно распоряжению, к рассмотрению на внеочередном заседании запланировано 7 законопроектов.

Среди них – проект закона о критической инфраструктуре (№5219), проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с принятием этой инициативы – увеличении численности Вооруженных Сил Украины (№5558).

Кроме того, парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743) и ряд других проектов законов.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада

powered by lun.ua
Материалы по теме
Через неделю в Раде могут начать рассмотрение деолигархизации 24 июня 2021, 16:30
"Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО 23 июня 2021, 12:40
Закон о дополнительных 600 миллионах для судов передали на подпись Зеленскому 22 июня 2021, 18:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!