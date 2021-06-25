Зеленский о деолигархизации: Сначала выстрел в воздух, а затем в тело

"1+1"

Президент Владимир Зеленский считает, что "если у нас государственность разрушится из-за того, что не будет олигархов, значит у нас не было государственности".

Об этом он сказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Есть такой принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. Вот выстрел в воздух - это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух - это современная демократия. Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе, у нас нет времени.

Выстрел в воздух - это шанс - станьте бизнесменами, выстрел в тело - это референдум", - заявил Зеленский.

"Вы сказали, не боюсь ли я, что разрушится государственность. Если у нас государственность разрушится из-за того, что не будет олигархов, значит у нас не было государственности. Я не боюсь этого, я считаю, что всем будет большой плюс. Они не будут тратить деньги на политику, политиков. А эти деньги смогут тратить на инвестиции.

Когда они не олигархи, их инвестиции хочется защищать. Кстати, от любой страны, потому что их деньги здесь. Если они вернут много денег не в государство а в инвестиции, развивайте бизнес, никто не будет забирать, если у вас есть за рубежом миллиарды, возвращайте", - добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что если нардепы будут саботировать принятие закона о предотвращении влияния олигархов, он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

Президент Владимир Зеленский, комментируя деолигархизацию, пообещал "равные, прозрачные и единые правила для всей Украины", а также подверг критике предшественников за то, что "ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов".

На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.

Закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

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