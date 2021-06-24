В США могут поддержать новый механизм санкций против "Северного потока - 2"

Комитет по международным отношениям Сената США единогласно поддержал законопроект, позволяющий накладывать санкции на привлеченных к "Северному потоку - 2" лиц – ожидается, что вскоре его поддержат Сенат и Палата представителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза со ссылкой на главу НАК Юрия Витренко.

Законопроект предусматривает наложение санкций в соответствии с Актом Магнитского по соблюдению прав человека. Санкции будут охватывать физических и юридических лиц, в том числе компании, совершивших значительные коррупционные правонарушения в процессе планирования, строительства или эксплуатации газопровода "Северный поток-2".

Вследствие законопроекта, Госсекретарь, по согласованию с Министром финансов, на постоянной основе осуществлять оценку и отчитываться о наличии коррупционных схем и об иностранных лицах, вовлеченных в коррупционные действия, с целью потенциального наложения санкций.

Ожидается, что Сенат и Палата представителей США проголосуют за этот законопроект в ближайшее время, добавил Витренко.

По его словам, для Украины эти законодательные инициативы важны как демонстрация постоянной позиции Конгресса по Северному потоку-2, то есть, что русская труба является угрозой. Кроме того, поправки против ПП2 продвигали сенаторы как из демократического, так и из республиканского лагеря.

"Новое санкционные положения по отслеживанию грязных денег в ПП2 в рамках Акта Магнитского может стать дополнительным эффективным инструментом борьбы с российской газовой трубой", - подытожил глава НАК.

Напоминаем:

Техническое завершения работ над проектом "Северного потом - 2" не означает, что газопровод будет использоваться, ведь его еще нужно будет сертифицировать.

"Северный поток-2" - это российский геополитический проект, который подрывает безопасность Украины, и США хотят гарантировать, что Россия не будет использовать энергетику в качестве инструмента давления против Европы и Украины.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Германией.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Экономическая правда