Министр финансов: Приватизировать госбанки в этом году не реально

Сергей Марченко фото: Министерство финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что приватизировать государственные банки в этом году не реально.

Об этом он сказал в интервью Forbes Украина.

"Приватизировать банки в этом году не реально. Стратегия государственных банков предусматривает сокращение доли государства в банковском секторе до 25% до 2025 года. Для этого достаточно продать ПриватБанк. Единственный вопрос - наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену.

После можно говорить о привлечении советников. И надо разделить банк на "плохой" и "хороший", иначе не найдем инвестора - у нас есть проблемный предыдущий владелец", - ответил министр на вопрос, когда начнут продавать госбанки.

"Укрэксимбанк остается государственным, чтобы поддерживать отечественный экспорт. Есть надежда, что он будет прибыльным в этом году и не потребует дополнительных средств в капитал. Продолжаются переговоры с ЕБРР об участии в капитале Ощадбанка.

В январе подписали договор между Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией о вхождении в капитал путем конвертации кредита", - добавил он.

Напомним:

По планам НБУ, скоро на продажу выставят Приватбанк - в Нацбанке считают, что приватизация Приватбанка заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.

Государственный Приватбанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года весьма реалистична, заявила заместитель директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Правительство сохранило планы по приватизации ПриватБанка и видит его ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ).

В Нацбанке заявили, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

Приватбанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка, ранее заявлял Марченко.