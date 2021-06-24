Завершение строительства "Северного потока - 2" не означает его использования - Витренко

Юрий Витренко фото: эп

Техническое завершения работ над проектом "Северного потом - 2" не означает, что газопровод будет использоваться, ведь его еще нужно будет сертифицировать.

Об этом председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что даже если строительство будет завершено, "Северный поток - 2" еще должны сертифицировать, без чего он не сможет работать. "Есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - пояснил Витренко.

Но даже в случае сертификации газопровод не может работать без компаний, которые бы бронировать мощности, а также без покупателей газа, который идет через ПП-2. Как пояснил Витренко, все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США, "которые сделают так, что газопровод не будет использоваться".

"Даже если он заработает, это не значит, что Америка потом не сможет применить санкции. Понятно, что сложнее накладывать санкции на работающий объект, особенно, если газ из этой трубы используется для обеспечения каких-то критических потребностей европейских потребителей.

Поэтому лучше остановить этот проект пусть на завершающей стадии строительства, но все же пока он не начал работать", - резюмировал глава НАК.

Это также стало одной из главных задач недавнего визита Витренко в США:

"Мы об этом говорили с законодателями-конгрессменами, которые уже приняли соответствующий акт, позволяющий накладывать такие санкции и остановить этот проект. К сожалению, Администрация пока не применила наиболее действенные санкции".

Сейчас, пояснил он, с конгрессменами обсуждается дополнительное законодательство, которое все же сделало так, чтобы администрация наложила эти санкции. В то же время, как пояснил Витренко, ведется разговор с самой Администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции.

Напоминаем:

"Северный поток-2" - это российский геополитический проект, который подрывает безопасность Украины, и США хотят гарантировать, что Россия не будет использовать энергетику в качестве инструмента давления против Европы и Украины.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Германией.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.