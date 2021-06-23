СБУ разоблачила на Укрзализныце схему по продаже щебня

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему по продаже щебня на Укрзализныце, что приносила бюджету миллион гривень убытков ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Одна из филиалов общества, которая занимается добычей и продажей щебня, продавала его только "нужным" клиентам. Ежемесячно на этом в среднем терялся миллион гривень. Схема действовала почти полгода.

Сотрудники СБУ установили, что схему организовал руководитель производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця".

Чиновник требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли. За взятку он уверял, что щебень продавать именно им в обход прозрачных процедур. Торговля шла оптовыми партиями, добавили в СБУ.

Для передачи денег организатор сделки привлек посредника.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения участником схемы части взятки. Правоохранители задержали посредника в Киеве во время передачи очередной части неправомерной выгоды в размере 87 500 грн.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении за подкуп должностного лица, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору сделки. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Экономическая правда