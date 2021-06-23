Преступники выманили во Франции 12 млн евро "помощи" по безработице из-за COVID-19

Преступники обманом выманили у французского государства 12 млн евро в виде пособия по безработице из-за COVID-19, используя 3600 подставных компаний для получения выплат.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Европола, пишет "Европейская правда".

Шесть человек были арестованы по подозрению в мошенничестве с французским государством.

Главный подозреваемый - 30-летний франко-израильский гражданин. Он и его жена были арестованы в Реплонже недалеко от швейцарской границы 16 июня во время попытки убежать в Женеву, откуда они планировали вылететь в Тель-Авив.

В общей сложности шесть человек были арестованы в различных местах по всей Франции.

Считается, что этот преступный синдикат обманом выманил у французского государства 12 млн евро в виде пособия по безработице из-за COVID-19, используя 3600 подставных компаний для получения выплат.

Полученные обманным путем средства были выплачены на счета во французских банках, а затем немедленно переведены за границу и перемещены по Европе перед тем, как их обменяли на виртуальные валюты.