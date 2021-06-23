Цена на нефть Brent поднялась выше двухлетнего максимума на фоне резкого сокращения запасов в США

CNN

Цены на нефть поднялись выше 75 долл за баррель в среду, достигнув самого высокого показателя с конца 2018 года на фоне резкого сокращения запасов в США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что отраслевой отчет о запасах нефти в США укрепил мнение о сужении баланса спроса и предложения в связи с ростом автомобильных и воздушных перевозок в Европе и Северной Америке.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,1% - до 75,62 долл, достигнув самого высокого показателя с октября 2018 - 75,64 долл.

WTI подорожала на 0,88% до 73,49 долл за баррель.

"Восходящий тренд набирает обороты", - сказал нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок.

"Все внимание теперь приковано к тому, что решит ОПЕК + на встрече 1 июля, оценивая восстановление спроса", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:27 по Киеву нефть Brent торговалась по 75,40 долл за баррель, WTI - 73,41 долл.

Напомним:

Нефть Brent достигла двухлетнего максимума на торгах 9 июня, а WTI - трехлетнего, вследствие ожиданий относительно восстановления экономической активности в западных странах в этом году.

Экономическая правда