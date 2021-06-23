В "Киевпастранс" пришли с обысками

фото: ГФС

Государственная фискальная служба провела обыски в КП "Киевпастранс" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств.

Источник: ГФС в Киеве в Facebook

Дословно: "Правоохранители установили, что должностные лица КП "Киевпастранс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения КП "Киевпастранс" – "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" и других субъектов хозяйственной деятельности, в том числе с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии".

Детали: Отмечается, что общая стоимость работ составила более 80 млн гривен, значительную часть которых присвоили.

Сейчас назначена экспертиза, которая установит размер нанесенного ущерба.

Кроме того, фискалы установили, что ряд лиц, используя реквизиты "рисковых" субъектов предпринимательской деятельности, помогали служащим одного из обществ уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

22 июня на основании решения суда в помещениях по юридическому и фактическому адресу КП "Киевпастранс" провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию КП и компьютерную технику.

Досудебное расследование продолжается.

Предыстория:

С 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Нацполицией и СБУ проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.

По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.

21 мая прокуратура совместно с фискальной службой провела обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий.

Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы спецоперацией против него лично.

Украинская правда