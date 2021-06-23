24 июня состоится экспертная дискуссия на тему: "Как остановить" Северный поток — 2 " (укр)
24 червня "Економічна правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint за участю НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор ГТС України" проводить круглий стіл на тему "Як зупинити запуск "Північного потоку — 2": виклики та ризики для енергетичної безпеки України".
У рамках дискусії обговорюватимуться теми:
— як зупинити "Північний потік-2";
— які загрози несе запуск проєкту Кремля, та які можливі втрати для України;
— що буде з ГТС у разі можливої відмови Росії від транзиту через Україну.
У заході візьмуть участь:
— президент центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних безпекових на енергетичних відносин Михайло Гончар;
— заступник міністра енергетики та захисту довкілля у 2019-2020 роках Олексій Рябчин;
— генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон;
— радниця голови правління НАК "Нафтогаз" з міжнародних питань Світлана Заліщук;
— президентка DiXi Grouр Олена Павленко;
— голова ВГО "ФРНГ" Віталій Щербенко;
— президент Yorktown Solutions Даніель Вайдич;
— дипломат, международный эксперт Александр Чалый.
Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Економічної правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.
Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".
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