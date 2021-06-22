Канада с 5 июля открывает границы для полностью вакцинированных туристов
Правительство Канады объявило об открытии границ для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников с 5 июля.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.
"Начиная с 5 июля, полностью вакцинированные путешественники, которым разрешено въехать в Канаду, не будут подпадать под федеральное требование о карантине или прохождении теста на COVID-19 на восьмой день", - говорится в заявлении.
Кроме того, полностью вакцинированным путешественникам, которые прибывают воздушным транспортом, не нужно будет останавливаться в определенных правительством гостиницах.
Канада будет пускать путешественников, сделавших прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield и Janssen (Johnson & Johnson), при этом вторая доза должна быть введена за две недели до прилета в страну.
Документы, подтверждающие вакцинацию, должны быть оформлены на английском, французском или заверены переводом.
У туристов также не должно быть симптомов коронавируса, они должны иметь бумажную или цифровую копию документов о вакцинации и предоставить данные в электронном виде через систему ArriveCAN до прибытия в Канаду.
Для путешественников, которые не привиты полностью, въезд в Канаду запрещен.
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