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Канада с 5 июля открывает границы для полностью вакцинированных туристов

Вторник, 22 июня 2021, 18:17

Правительство Канады объявило об открытии границ для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников с 5 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Начиная с 5 июля, полностью вакцинированные путешественники, которым разрешено въехать в Канаду, не будут подпадать под федеральное требование о карантине или прохождении теста на COVID-19 на восьмой день", - говорится в заявлении.

Кроме того, полностью вакцинированным путешественникам, которые прибывают воздушным транспортом, не нужно будет останавливаться в определенных правительством гостиницах.

Канада будет пускать путешественников, сделавших прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield и Janssen (Johnson & Johnson), при этом вторая доза должна быть введена за две недели до прилета в страну.

Документы, подтверждающие вакцинацию, должны быть оформлены на английском, французском или заверены переводом.

У туристов также не должно быть симптомов коронавируса, они должны иметь бумажную или цифровую копию документов о вакцинации и предоставить данные в электронном виде через систему ArriveCAN до прибытия в Канаду.

Для путешественников, которые не привиты полностью, въезд в Канаду запрещен.

Европейская правда

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Канада туризм

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