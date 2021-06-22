Аналитики рассказали, почему с начала месяца выросли цены на электроэнергию

Одной из причин повышения цен на электроэнергию на Операторе рынка является повышение максимальных предельных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины.

Об этом ЭП сообщили участники рынка.

"Поскольку потребление в июне увеличилось по сравнению с днями недели мая, что объясняется повышением температуры, то, возможно, НАЭК "Энергоатом" был выведен для недопущения снижения средневзвешенной цены на РСВ (рынок на сутки вперед - ред).

Продажа ночных часов в большей степени приходилась именно на НАЭК "Энергоатом". Тем более, что 22:00 является "предельной", когда генерация из возобновляемых источников существенно уменьшается", - заявляют собеседники ЭП.

"НАЭК "Энергоатом" увеличил продажи на Украинской энергетической бирже с периодом поставки на июнь на 100 МВт по сравнению с маем на 22-23 часа (на 3,3% по сравнению с маем), но несмотря на то, что объем генерации НАЭК "Энергоатом" в июне снизился, в компании могло не хватить свободного объема (с учетом технических неисправностей) для выставления достаточного объема ресурса на РСВ.

Вероятно, что это объем для урегулирования небалансов ПУПов (поставщиков универсальных услуг - ред.), который возник в результате значительного снижения потребления в этот день. Поскольку при прогнозе закупки на следующий месяц ПУПв берут показатели за предыдущий месяц, не считая дня недели.

Также ПАО "Центрэнерго" на 20.06. и 21.06. имел по 1340 МВт.ч нереализованной электрической энергии, которая наиболее вероятно была выставлена ​​на РСВ", - добавляет собеседник.

"Выработка из альтернативных источников энергии увеличилась на 6,4% по сравнению с 19.06, но выработка с ГЭС уменьшилась на 4,3%", - говорится в сообщении.

Еще одной из причин повышения цен на операторов рынка они назвали повышение максимальных предельных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электрической энергии в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины, на "дневные" часа (07:00-23:00) - до 2655,99 грн/МВт.ч (+ 29,7%)., на "ночные" часы (23:00-07:00) - до 1243,71 грн / МВт.ч. (+ 1,2%). Новые прайс-кепи начали действовать с 18 июня.

Напомним:

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" 21 июня возрастала до 1569 грн за МВт*ч. Это на 20% больше, чем в первой половине июня и на 70% больше, чем средняя цена за май.

Экономическая правда