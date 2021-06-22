Участники рынка газа ожидают дальнейшего роста цен

На рынке газа контракты на месяц и на квартал вперед были на 1 - 1,5% дороже, чем текущие спотовые цены, что свидетельствует об ожиданиях участников рынка относительно роста цен летом.

Об этом говорится в еженедельном обзоре Украинской энергетической биржи.

Так, в течение 14 - 18 июня на европейском рынке держались высокие цены. 17 июня низкие котировки наблюдались на хабе NCG, которые составляли 28,04 евро / МВт-час. На других хабах спотовая цена была выше - до 30,12 евро.

Контракты на месяц вперед были на 1% дороже от текущих спотовых цен, квартал вперед - на 1,5% дороже, сезон вперед - на 1,3% дороже от текущего уровня. "Таким образом, участники рынка ожидают дальнейшего роста цен даже в летнем периоде", - резюмируют в УЭБ.

Цены оставались высокими на фоне низких уровней запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и перебоев с поставками, например, через техническое обслуживание в Норвегии. В пятницу перебои с поставками LNG стимулировали восходящий тренд.

Неопределенной остается ситуация по транзиту российского газа через Украину.

Цена нефти на прошлой неделе испытывала колебаний вокруг 73 долл/баррель. Кроме того, на прошлой неделе уровень котировок нефти достиг 74 долларов - максимума за последние 2 года.

Экономическая правда