"Доступная ипотека 7%": банки выдали 460 кредитов на 390 миллионов
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 22 июня подписали 461 кредитный договор на общую сумму 393,09 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
На первичном рынке - 22,87%, на вторичном - соответственно 77,13%.
Банки рассматривают 782 заявок на участие в программе на общую сумму 679,72 млн грн, из которых 19,63% составляет первичный рынок и 80,37% - вторичный.
Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:
- г. Киев (35,3%);
- Киевская обл. (29,6%);
- Харьковская обл. (6,8%);
- Львовская обл. (5,2%);
- Ровенская обл. (4,2%).
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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Напоминаем:
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 14 июня уполномоченные банки подписали 430 кредитных договоров на общую сумму 365,3 млн грн.
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки состоянию на 31 мая подписали 351 кредитный договор на общую сумму 297,3 млн грн.
По состоянию на 24 мая банки выдали 305 займов по программе "Доступной ипотеки под 7%", их сумма составляет 253,9 миллиона гривен.
Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Программа заработала 1 марта.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.
Экономическая правда
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