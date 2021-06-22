Доступных кредитов "5-7-9%" выдали на 49 миллиардов

С начала работы программы доступного кредитования под 5,7 и 9% банки выдали займов на 49 млрд гривень, больше всего - в качестве антикризисных кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, Министерства экономики.

Так, всего банки выдали 18637 кредитов. Из общей суммы в 29 млрд грн, в качестве рефинанса выдано займов на 19,1 млрд грн, антикризисных кредитов - 23,7 млрд грн, на инвестиционные цели - 6,2 млрд грн.

За неделю уполномоченные банки выдали 496 кредитов на сумму 1,5 млрд грн. Из них более 1 млрд грн - антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%, 352 млн грн - рефинансу.

По данным Минэкономики, самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (48%), торговли и производства (24%) и промышленной переработки (16%).

Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками.

Напоминаем:

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн.

Экономическая правда